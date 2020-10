Vuelta 2020, squalificato Bennett: vittoria di tappa ad Ackermann, ecco il motivo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Colpo di scena alla Vuelta 2020. Lo sprint di Aguilar de Campoo ha un nuovo padrone: infatti è stato squalificato Sam Bennett per aver ostacolato con un paio di spallate Emily Liepins (Trek-Segafredo) nelle fasi di preparazione allo sprint. L’irlandese della Deceuninck è stato retrocesso e la vittoria di tappa assegnata a Pascal Ackermann, arrivato in precedenza secondo. LA CLASSIFICA DI tappa AGGIORNATA LE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Colpo di scena alla. Lo sprint di Aguilar de Campoo ha un nuovo padrone: infatti è statoSamper aver ostacolato con un paio di spallate Emily Liepins (Trek-Segafredo) nelle fasi di preparazione allo sprint. L’irlandese della Deceuninck è stato retrocesso e ladiassegnata a Pascal, arrivato in precedenza secondo. LA CLASSIFICA DIAGGIORNATA LE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE

