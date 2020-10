Volvo - Gli svedesi raggiungono e superano i target europei sulla CO2

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lae il marchio Polestar hanno confermato di aver non solo raggiunto, ma addirittura superato, ilstabilito dallUnione Europea (110,3 g/km) di emissioni medie di CO2 della propria flotta per la fine del 2020. Questo risultato ha permesso al gruppo svedese di cedere a terzi il margine ottenuto sugli obiettivi: in particolare, laCar Corporation ha stipulato un accordo con la Ford per realizzare un pool, ossia un raggruppamento che consente lunione di due o più costruttori concorrenti per sommare le rispettive immatricolazioni al fine di ottenere un valore medio di emissioni più basso. Il patto eviterà allOvale blu multe salate nelle attività del Vecchio Continente, mentre garantisce al costruttore scandinavo uniniezione di liquidità che verrà interamente reinvestita in progetti ...