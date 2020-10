VoLTE e 60 GB a 5,99 euro al mese su rete Vodafone con 1Mobile (Di giovedì 29 ottobre 2020) 1Mobile ha due nuove frecce al proprio arco: il servizio VoLTE e la nuova offerta con 60 GB a 5,99 euro al mese, tutto su rete 4G Vodafone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 29 ottobre 2020)ha due nuove frecce al proprio arco: il servizioe la nuova offerta con 60 GB a 5,99al, tutto su4G. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

LegaSalvini : ?? COSTI SANITARI: CERTIFICATO IL DISASTRO DI DE LUCA, RECORD DI INEFFICIENZA Come può in Campania un contagiato c… - anartik1 : @matteosalvinimi Ma falla finita che se mi avessero dato un euro per tutte le volte che minacci di agire contro sto… - I_____IIIIIIIII : per meno di cinque persino a volte capita entrambi che sia tubetino non di per uno davero pitore tanti canvas ogni… - granieri_gianlu : questo buffone li ha fatti entrare per dare un bonus di 80 euro per fini elettorali....a volte a tacere si fà più b… - kirin_osu : RT @Mashsiim: Ciao sono lo stato italiano e ti chiedo 5 euro per mezz’ora di treno che usi quattro volte a settimana e manco ti controllo i… -

Ultime Notizie dalla rete : VoLTE euro 600.000 euro per riti d'amore Condannata la maga: 3 anni per circonvenzione di incapace CremaOggi.it Lombardia, ancora polemica sui trasporti pubblici: “Dal Governo non è arrivato nemmeno un euro”

Le risorse stanziate dal Governo Per risolvere il nodo trasporti, il Governo ha più volte ribadito di aver stanziato un fondo di 300 milioni. Di questi sarebbe stata utilizzata solo una minima parte ...

Volto e valigia in 3D: volare da Linate è ancora più facile

Lo scalo è il più innovativo d'Italia grazie all'integrazione del sistema di riconoscimento facciale con l'uso di macchinari che ...

Le risorse stanziate dal Governo Per risolvere il nodo trasporti, il Governo ha più volte ribadito di aver stanziato un fondo di 300 milioni. Di questi sarebbe stata utilizzata solo una minima parte ...Lo scalo è il più innovativo d'Italia grazie all'integrazione del sistema di riconoscimento facciale con l'uso di macchinari che ...