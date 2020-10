Volley Serie A1 femminile | rinviata Busto Arsizio-Casalmaggiore

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si disputerà regolarmente il match tra Reale Mutua Fenera Chieri e Il Bisonte Firenze, valido per la nona giornata della A1e in programma sabato alle 17.30. I tamponi di controllo effettuati sul gruppo squadra biancoblù dopo il caso di positività accertato nei giorni scorsi hanno dato esito negativo e dunque le ragazze di Giulio Cesare Bregoli scenderanno in campo contro le toscane di Marco Mencarelli.invece a data da destinarsi la gara tra Unet E-Worke VBC e’piu’, a causa dei tre casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra biancorosso