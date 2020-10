Volley | Serie A1 Femminile | i risultati dell’8a giornata

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Photo Credit: Foto F. Galbiati/LegaOfficial WebsiteSolamente tre incontri hanno caratterizzato nel campionato diA1la 8a, con le positività al Covid-19 di tesserate di alcune squadre a fare la parte delle protagoniste. Ma vediamo quali incontri si sono disputati e come sono andati.A1, 8aNel campionato diA1, la 8aha visto la marcia continua della capolista Imoco, che passa anche a Firenze non senza sudare, con il Bisonte che ha lottato a testa alta e mettendo sotto la formazione veneta prima di alzare bandiera bianca. Abbastanza agevole anche la vittoria di Novara che strapazza Casalmaggiore ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Serie A-1 donne: #Mazzanti nuovo allenatore di Perugia - cascinanotizie : Volley, rinviato l'inizio del campionato di serie C - Gazzetta_it : Serie A-1 donne: #Mazzanti nuovo allenatore di Perugia - AlexTebi : @yellowbluepride @miccassina Nella terra del volley questa storia mi sembra veramente una scusa. Soprattutto ora ch… - Federvolley : #SerieA1Femminile ???? ?? Turno infrasettimanale, @Azzurra_Volley strappa un set all' @ImocoVolley . La @IGOR_Volley f… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie

La stagione posticipata di due settimane, si partirà dalla terza giornata Matteotti (Alto Canavese): «Giovedì l’esito dei tamponi, i negativi giocheranno» ...Grosseto. La Fipav, dopo l’ultimo dcpm, ha comunicato che l’attività sportiva dei campionati, dalla serie A fino alla serie C, comprese le categorie under 13 e 19 proseguiranno come stabilito a suo te ...