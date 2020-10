Volley | Champions League 2020-2021 | Trento qualificata alla fase a gironi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella partita valida per la terza ed ultima giornata del secondo turno preliminare della Pool H didimaschile, giocata questa seraTellenfeld Sporthalle di Amriswil (Svizzera) fra Lindarene Trentino Itas, la compagine italiana si è imposta con un netto 0-3 passando. La formazione italiana, che aveva ipotecato il passaggio del turno dopo il successo, ancora per 3-0, contro la Dinamo Mosca, affronterà nella, nella Pool E, i russi del Novosibirsk, i cechi del Karlovarsko ed i tedeschi del Friedrichshafen. Questa sera sarebbe bastato vincere un set, maha vinto nettamente, ...

La Gazzetta dello Sport

Nella partita valida per la terza ed ultima giornata del secondo turno preliminare della Pool H di Champions League 2020-2021 di volley maschile, giocata questa sera alla Tellenfeld Sporthalle di ...Missione compiuta in Svizzera per la Trentino Itas. Dopo aver iniziato splendidamente l'opera nella serata di mercoledì, grazie al perentorio 3-0 confezionato ai danni della Dinamo Mosca, la formazion ...