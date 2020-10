Voleva aprire tutto Ma ora Italia Viva dice meglio il lockdown Nuove tensioni nella maggioranza Alimentate pure da pezzi del Pd

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Non ci sarà alcun voto oggi alle Camere sull’ultimo Decreto presidente del consiglio (Dpcm) con le misure anti Covid. Il premier terrà un’informativa tanto a Montecitorio quanto a Palazzo Madama e dunque non saranno previste risoluzioni e votazioni. Contrariamente a quanto chiedeva l’opposizione sperando che lasi potesse sfilacciare sull’ultima stretta decisa dal governo per contenere il contagio del virus. Semmai, se ne parlerà nei prossimi giorni. Tuttavia le fibrillazioni all’interno dellaproseguono e la seconda ondata della pandemia potrebbe avere l’effetto di cristallizzare lepiuttosto che accantonarle. Martedì, in tarda serata, Giuseppe Conte ha convocato i capigruppo didopo estenuanti botta e risposta ...