Vive in macchina da 5 anni ma si sente 'fortunato', la storia di Giuliano (Di giovedì 29 ottobre 2020) E a Tgcom24 Giuliano ha raccontato un episodio molto commovente, per descrivere l'aiuto che gli abitanti del quartiere gli danno affidandogli piccole commissioni da fare che gli permettono di campare ... Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020) E a Tgcom24ha raccontato un episodio molto commovente, per descrivere l'aiuto che gli abitanti del quartiere gli danno affidandogli piccole commissioni da fare che gli permettono di campare ...

caterinabalivo : Leggo questo pezzo e non posso credere che sia una notizia di oggi. Mi sembra di stare ai tempi dell'inquisizione.… - Giulialoglisci0 : RT @martaph01: avete presente la foto di giuliano che vive in macchina e porta la spesa per 1/2 €? bene stamattina ho visto il servizio del… - Zitacida : 2020 signore di sessant’anni che vive in macchina io non so che dire non so se arrendermi a questa vita orrendi per cosi tante persone - melancholia_LC : @peachpuffrm Per loro magari non è nemmeno troppo farsi un paio di ore di macchina perché pensano a confronto a chi… - Dark_Ispanico : @markimarkitos @KingOfTheNoorth @AdriBatti @parisenne_69 @BrunoMaggi Senta allucinati o meno non me ne frega un caz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vive macchina Milano, la storia di Giuliano: “Da 8 anni vivo in auto, aiutando gli altri riesco ad andare avanti” Fanpage.it Cimitero di Barletta, stop a bus e auto da venerdì fino a lunedì 2 novembre

Le sole persone con disabilità potranno raggiungere il Camposanto in auto. Si raccomanda vivamente, pertanto, di non concentrare le visite al Cimitero nel fine settimana per commemorare i propri defun ...

Ritrovato vivo dopo tre notti al freddo

Incredibilmente vivo. Perché il territorio è certo impervio ... ad appena un chilometro e ottocento metri da dove aveva lasciato la sua auto, a Fognano, domenica mattina. La ricostruzione, in base a ...

Le sole persone con disabilità potranno raggiungere il Camposanto in auto. Si raccomanda vivamente, pertanto, di non concentrare le visite al Cimitero nel fine settimana per commemorare i propri defun ...Incredibilmente vivo. Perché il territorio è certo impervio ... ad appena un chilometro e ottocento metri da dove aveva lasciato la sua auto, a Fognano, domenica mattina. La ricostruzione, in base a ...