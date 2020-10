Vittorio Sgarbi senza mascherina: viene cacciato di peso ancora una volta dalla Camera (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il critico d’arte insiste nel non rispettare la regola di coprire naso e bocca in Aula. Nella seduta odierna della Camera, mentre si stava discutendo la legge contro l’omofobia, il deputato Vittorio Sgarbi è stato espulso,proprio come accaduto qualche mese fa. La vicepresidente Maria Edera Spadoni ha preso questa decisione dopo averlo richiamato più volte, … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il critico d’arte insiste nel non rispettare la regola di coprire naso e bocca in Aula. Nella seduta odierna della, mentre si stava discutendo la legge contro l’omofobia, il deputatoè stato espulso,proprio come accaduto qualche mese fa. La vicepresidente Maria Edera Spadoni ha preso questa decisione dopo averlo richiamato più volte, … L'articolo NewNotizie.it.

VittorioSgarbi : E mentre parla Conte che vuoi fare, una festa? - fanpage : Vittorio Sgarbi espulso ancora dal Senato: 'Siete dei criminali' - Agenzia_Ansa : Vittorio Sgarbi fa un pisolino durante il discorso di Conte alla Camera FOTO #ANSA - koaz74 : RT @RadioSavana: Bufera in Parlamento, Vittorio Sgarbi rifiuta di mettere la mascherina e viene espulso. Portato via con la forza, inaccett… - Llukas79 : RT @Zippo88lrr: Viene messo fuori perché dice la verità... L'immagine odierna di tutti gli #italiani #liberi di pensiero è in Questa foto… -