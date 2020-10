Vittorio Feltri cambia idea e difende Conte | «Voi al posto suo avreste suggerito quale soluzione?»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tweet cheha pubblicato nella tarda serata di ieri potrebbe sembrare scritto da un’altra persona ma è stato proprio lui. Se l’altra sera a Fuori dal Coro il fondatore di Libero ha attaccatoparlando di dimissioni, ieri sera ha invece speso parole a suo favore scagliandosi contro chi lo critica ma non è in grado di fornire soluzioni alternative.anche in riferimento a quello che sta accadendo fuori dal nostro paese – in particolare in Spagna, Francia e Germania -. LEGGI ANCHE >>>propone il regalo di Natale per: «Una bella ...