Vite al Limite. Lashanta White, 300 kg. Cambiamento incredibile (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Lashanta White Protagonista della sedicesima puntata della settima stagione di Vite al Limite è Lashanta White, una donna di 39 anni, proveniente da Kenner, in Louisiana. La donna, madre di quattro figli, è arrivata al … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 29 ottobre 2020)al. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia diProtagonista della sedicesima puntata della settima stagione dial, una donna di 39 anni, proveniente da Kenner, in Louisiana. La donna, madre di quattro figli, è arrivata al … L'articolo proviene da YesLife.it.

stfpgg : Ad ogni Like un ciccione di Vite al Limite esplode col Covid fra le pieghe - Bromil66 : @ilsanny Non è che oltre a Vite al limite di piace anche la serie Malati di risparmio ? ???? - novabbeadoro : @justalxc Me li immagino da vite al limite AHHAHA - d_f_lycas : Andrea ha sbagliato programma. Doveva andare a fare il nutrizionista a Vite al limite, mica lo sposo di… - max98765 : Vai a correre per dimagrire? No, vado a correre per non andare su 'vite al limite' -