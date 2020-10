Violenza domestica e botte agli agenti | arrestato 27enne salernitano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Glidella Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri hannoun ventisettenne,. In particolare, una donna ha telefonata al numero d’emergenza 112 per segnalare urla provenienti da un’abitazione di Ogliara, come se in quella casa si stessero compiendo violenze domestiche. Un equipaggio della Volante della Questura è intervenuta pochi minuti dopo sul posto eddella Polizia si è presentata una situazione familiare complessa: una giovane coppia, ventisette anni lui, trentuno lei, entrambi salernitani, con un figlio di pochi mesi; l’uomo, nonostante la presenza della Volante, ha continuato ad inveire contro la compagna, che presentava anche segni di lesioni. Gli ...

