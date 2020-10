Viola isolamento fiduciario e coprifuoco | 17enne esce di notte con l' auto della madre | ' A casa mi annoiavo'

giovannaconfal4 : RT @HuffPostItalia: 'Mi annoiavo'. 17enne viola l'isolamento ed esce dopo il coprifuoco con l'auto della mamma - Notiziedi_it : Covid Roma, a 17 anni viola isolamento e coprifuoco ed esce con l'auto della madre: «Mi stavo annoiando» - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Mi annoiavo'. 17enne viola l'isolamento ed esce dopo il coprifuoco con l'auto della mamma - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: 'Mi annoiavo'. 17enne viola l'isolamento ed esce dopo il coprifuoco con l'auto della mamma - HuffPostItalia : 'Mi annoiavo'. 17enne viola l'isolamento ed esce dopo il coprifuoco con l'auto della mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Viola isolamento

Il Messaggero

Il ragazzo sarebbe dovuto essere in isolamento fiduciario, ma è uscito con l’auto della madre violando sia la quarantena che il coprifuoco. Nella notte tra mercoledì e giovedì, a Roma, un ...Per il protocollo anti Covid sarebbe dovuto restare in isolamento fiduciario, ma la noia evidentemente era troppa e difficile da sconfiggere. Un 17enne ...