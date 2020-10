Vino | Wine & Spirits Ukraine e ProWine Shanghai | così le fiere battono Covid-19

Leggi su winemag

(Di venerdì 30 ottobre 2020) EDITORIALE – Secondo un luogo comune, il Sole nasce a Oriente e anche ilinternazionale pare tenerne conto. La rinascita del settore, o quantomeno la sua più strenua resistenza, sembra passare infatti dalla Cina e dall’Ucraina. Nei prossimi giorni si svolgeranno infatti due eventi che prendono a schiaffi lockdown e coprifuochi di mezzo mondo: la(Kiev, 3-5 novembre) e la ProWein China (, 10-12 novembre).che guardano ad Est, dove tutto (o quasi) il marasma generato da Coronavirus era iniziato. Se l’evento ucraino passa del tutto in sordina in Italia, tanto non fa l’appuntamento di mamma berlinese in terra straniera, che manda a dire al mondo: “Per l’industria del ...