VIDEO Real Sociedad-Napoli 0-1 | highlights | gol e sintesi Decisivo Politano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il calcio ha visto proseguire l'Europa League 2020-2021: il secondo torneo continentale oggi, giovedì 29 ottobre, ha visto concludersi il programma della seconda giornata. Uno dei dodici match previsto alle ore 21.00 era quello tra gli iberici dellaed il: successo partenopeo per 0-1.0-1 IL GOLGol de #56' M.0-1

Cattive notizie dall'Anoeta per Lorenzo Insigne: l'attaccante del Napoli e della Nazionale, schierato tra i titolari da Gattuso contro la Real Sociedad nella partita valida per la seconda giornata ...In questa stagione, il Real Madrid gioca allo stadio Alfredo di Stefano da 6.000 posti, di solito sede della riserva del club e delle squadre under 18. I fan non sono ancora autorizzati a ...