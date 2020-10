VIDEO – “5mila € per alloggio popolare, 50mila € da autosalone: 7 arresti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Importante operazione interforze. Il Comando partenopeo dei Carabinieri rende noti i particolari dell’operazione. “Il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli e la Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno eseguito due fermi di indiziato di delitto disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di sette persone legate ad associazioni malavitose gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ed al fine di agevolare l’organizzazione di appartenenza. I due provvedimenti riguardano, rispettivamente, un’estorsione commessa nell’ambito della gestione delle abitazioni di edilizia popolare e un tentativo di estorsione continuata nei confronti di un imprenditore.In particolare, il primo decreto di fermo, eseguito dalla Squadra Mobile di Napoli, è stato emesso nei confronti di tre indagati che ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Importante operazione interforze. Il Comando partenopeo dei Carabinieri rende noti i particolari dell’operazione. “Il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli e la Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno eseguito due fermi di indiziato di delitto disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di sette persone legate ad associazioni malavitose gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso ed al fine di agevolare l’organizzazione di appartenenza. I due provvedimenti riguardano, rispettivamente, un’estorsione commessa nell’ambito della gestione delle abitazioni di ediliziae un tentativo di estorsione continuata nei confronti di un imprenditore.In particolare, il primo decreto di fermo, eseguito dalla Squadra Mobile di Napoli, è stato emesso nei confronti di tre indagati che ...

Antolucky4 : RT @Radio1Rai: #Coronavirus In Lombardia 5mila nuovi contagiati e 58 vittime. Preoccupa la situazione nei pronto soccorso. Il racconto del… - Radio1Rai : #Coronavirus In Lombardia 5mila nuovi contagiati e 58 vittime. Preoccupa la situazione nei pronto soccorso. Il rac… - rotaruchristina : RT @TgrRai: #coronavirus #Lazio. Ancora lunghe file per i tamponi a #Roma. Da domani accessi ai drive-in solo con prenotazione e ricetta on… - TgrRai : #coronavirus #Lazio. Ancora lunghe file per i tamponi a #Roma. Da domani accessi ai drive-in solo con prenotazione… - BiancaBerry88 : Il profilo Twitter di @DanieleDeRossi nuovo di zecca che guadagna 5mila follower nel primo minuto dopo essere stato… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO “5mila Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera