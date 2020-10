Vicenza-Pisa | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Sabato 31 Ottobre 2020 alle ore 16:00 nello Stadio Romeo Menti si disputerà la partitadi Serie B. Sarà una sfida fondamentale per entrambe le squadre, uno spartiacque da cui non si torna indietro. Infatti le due panchine sono appese ad un filo sottile. La squadra di casa ha collezionato due pareggi e due sconfitte (inoltre una da recuperare), mentre ilarriva da tre pareggi e due sconfitte. Per questo motivo entrambe daranno il massimo per vincere, anche perché la classifica è già molto preoccupante. Leggi anche: Il pronostico di Chievo-Cosenza, 6a giornata di Serie B(4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Nalini, Cinelli, Pontisso, Dal Monte; Gori, ...