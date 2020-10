Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBREORE 17:35 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INCIDENTE SULLA PONTINA PROVOCA CODE TRA VIA DI PRATICA E CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL RACCORDO ANULARE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E CASILINA SULLA PALOMBARESE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN LOCALITA’ SANTA LUCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI, ...