Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBREORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA PALOMBARESE SI PROCEDE IN COLONNA, PER CANTIERI ATTIVI, TRA LE MOLETTE E SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA CASAMARI. RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO ...