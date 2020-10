Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 10:30 (Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBRE 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA IN ENTRATA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA; SULLA PALOMBARESE SI PROCEDE IN COLONNA, PER CANTIERI ATTIVI, TRA LE MOLETTE E SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO NON MENO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma. RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBREORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA IN ENTRATA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA; SULLA PALOMBARESE SI PROCEDE IN COLONNA, PER CANTIERI ATTIVI, TRA LE MOLETTE E SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO NON MENO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO. RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Fiano Romano - Coda A1 Diramazione Roma nord - GRA Coda in uscita a Fiano Romano per traffico intenso sulla viabilita' ord... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Firenze - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze sud provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita' or... -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24