Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2020 ore 08 | 45

(Di giovedì 29 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 29 OTTOBREORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRATA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA; PERMANGONO CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO IN ENTRATA. INFINE, DISAGI SULLA NETTUNENSE PER TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA STESSA IN PROSSIMITÀ DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA. RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO ...