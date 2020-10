Vescovo Ascoli si dimette, 'vado in monastero' (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - Ascoli PICENO, 29 OTT - Il Vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D'Ercole si dimette e va in un monastero. Lo annuncia lui stesso in un video sui canali social della diocesi. D'Ercole definisce la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, -PICENO, 29 OTT - IldiPiceno Giovanni D'Ercole sie va in un. Lo annuncia lui stesso in un video sui canali social della diocesi. D'Ercole definisce la ...

AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - GIOVANNI D'ERCOLE SI DIMETTE DA VESCOVO DI ASCOLI (VIDEO) - - ChiaraDionilla : RT @messainlatino: Ultim'ora: le dimissioni di Mons. Giovanni D'Ercole: 'entrerò in un Monastero'! Dimissioni annunciate. Dimissioni conf… - messainlatino : Ultim'ora: le dimissioni di Mons. Giovanni D'Ercole: 'entrerò in un Monastero'! Dimissioni annunciate. Dimissioni… - iconanews : Vescovo Ascoli si dimette, 'vado in monastero' - PicenoTime : Ascoli Piceno, vescovo D'Ercole dopo dimissioni: “Atto di fede e grande amore per tutti” -