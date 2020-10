Verona, estrema destra in piazza: petardi verso gli agenti di polizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano le infiltrazioni durante la varie manifestazioni contro il Dpcm: a Verona l’estrema destra scende in piazza per attaccare le forze dell’ordine, con lancio di petardi verso gli agenti. Momenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano le infiltrazioni durante la varie manifestazioni contro il Dpcm: al’scende inper attaccare le forze dell’ordine, con lancio digli. Momenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Continuano le infiltrazioni durante la varie manifestazioni contro il Dpcm: a Verona l'estrema destra scende in piazza per un attacco mirato ...

I dimostranti, dopo un corteo nei pressi dell’Arena, si sono diretti in Piazza delle Erbe, dove sono iniziati i momenti di tensione e il lancio di oggetti e petardi contro gli agenti, in assetto anti- ...

Continuano le infiltrazioni durante la varie manifestazioni contro il Dpcm: a Verona l'estrema destra scende in piazza per un attacco mirato ...I dimostranti, dopo un corteo nei pressi dell’Arena, si sono diretti in Piazza delle Erbe, dove sono iniziati i momenti di tensione e il lancio di oggetti e petardi contro gli agenti, in assetto anti- ...