Verona, bombe carta e sedie contro la polizia. L'estrema destra scende in piazza: il video

L'iniziativa era stata convocata con un tam-tam attraverso diversi account di militanti della destra estrema, solo con il titolo "Insieme per il lavoro". Circa 500 persone si sono concentrate verso le ore 21 all'ingresso di piazza Bra, per poi muoversi in corteo verso la vicina piazza delle Erbe e piazza dei Signori. Qui sono iniziati i momenti di tensione, con cori contro il governo Conte e le forze dell'ordine. I manifestanti hanno iniziato a lanciare tavoli e sedie dei bar della piazza, assieme a petardi e bombe carta, cui la polizia ha risposto con lacrimogeni e cariche.

