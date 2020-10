Verona-Benevento | le probabili formazioni

Leggi su giornal

(Di giovedì 29 ottobre 2020)– Il programma della 6a giornata di Serie A si chiude con il monday match tra. Saranno punti pesanti quelli in palio al Bentegodi, dato che la squadra di Juric non vince da più di un mese. I veneti arrivano da due pareggi consecutivi, di cui l’ultimo ottenuto contro la Juventus.che invece viene da due confitte consecutive in campionato contro Roma e Napoli, ma è soprattutto reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia a opera dell’Empoli. Ilcercherà di vincere la partita per rilanciarsi e ritrovare fiducia, ilha già dimostrato di poter essere pericoloso anche fuori casa. In casa ...