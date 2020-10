Vent’anni: fuori il nuovo singolo dei Måneskin (Di giovedì 29 ottobre 2020) Venerdì 30 Ottobre uscirà il nuovo singolo dei Måneskin intitolato Vent’anni. Sarà un vero e proprio ritorno per la band italiana provocatoria e irriverente che in questi ultimi anni ha conquistato pubblico e classifiche. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno già presentato il loro nuovo brano in anteprima con una performance live a Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica. Un luogo decisamente suggestivo, tra i palazzi imperiali sul Palatino ma purtroppo senza il pubblico. La puntata sarà trasmessa il 2 novembre sul canale Youtube del Parco archeologico del Colosseo. Con l’uscita in radio e su tutte le piattaforme di Vent’anni, i Måneskin ritorneranno in scena con un singolo diretto, una vera nuova fase per la band. Vent’anni, il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 ottobre 2020) Venerdì 30 Ottobre uscirà ildei Måneskin intitolato Vent’anni. Sarà un vero e proprio ritorno per la band italiana provocatoria e irriverente che in questi ultimi anni ha conquistato pubblico e classifiche. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno già presentato il lorobrano in anteprima con una performance live a Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica. Un luogo decisamente suggestivo, tra i palazzi imperiali sul Palatino ma purtroppo senza il pubblico. La puntata sarà trasmessa il 2 novembre sul canale Youtube del Parco archeologico del Colosseo. Con l’uscita in radio e su tutte le piattaforme di Vent’anni, i Måneskin ritorneranno in scena con undiretto, una vera nuova fase per la band. Vent’anni, il ...

