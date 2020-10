Van Basten e l’addio shock al calcio. Maradona: «Mi viene voglia di piangere» – VIDEO (Di giovedì 29 ottobre 2020) La carriera del Pallone d’oro Marco Van Basten si interrompe prematuramente per un infortunio alla caviglia destra. Maradona non si diede pace Tutti si ricordano la conferenza stampa in cui Marco Van Basten diede l’addio al calcio. Quel giorno è scolpito nella memoria di tantissimi tifosi del Milan che videro ammainarsi troppo presto la propria bandiera. Anche tra i giocatori lo shock fu enorme. Dopo l’annuncio dell’olandese venne intervistato Diego Armando Maradona che commentò così la notizia: «Mi viene da piangere, è stato il giocatore più elegante che abbia mai visto, se Dio ha deciso così, vuol dire che non vuole vedere più goal belli». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) La carriera del Pallone d’oro Marco Vansi interrompe prematuramente per un infortunio alla caviglia destra.non si diede pace Tutti si ricordano la conferenza stampa in cui Marco Vandiede l’addio al. Quel giorno è scolpito nella memoria di tantissimi tifosi del Milan che videro ammainarsi troppo presto la propria bandiera. Anche tra i giocatori lofu enorme. Dopo l’annuncio dell’olandese venne intervistato Diego Armandoche commentò così la notizia: «Mida, è stato il giocatore più elegante che abbia mai visto, se Dio ha deciso così, vuol dire che non vuole vedere più goal belli». Leggi su ...

