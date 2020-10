Vaccino Covid, Russia: “Chiediamo l’approvazione all’Oms” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Vaccino russo potrebbe rappresentare la svolta nella pandemia di coronavirus. O almeno così sostiene il Paese. Data la situazione preoccupante, la Russia ha chiesto all’Oms un’approvazione di emergenza per il Vaccino “Sputnik V” prodotto dal Gamaleya Research Institute di Mosca, attualmente nel pieno della fase 3 e vicino al rilascio. Il Vaccino è stato … L'articolo Vaccino Covid, Russia: “Chiediamo l’approvazione all’Oms” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilrusso potrebbe rappresentare la svolta nella pandemia di coronavirus. O almeno così sostiene il Paese. Data la situazione preoccupante, laha chiesto all’Oms un’approvazione di emergenza per il“Sputnik V” prodotto dal Gamaleya Research Institute di Mosca, attualmente nel pieno della fase 3 e vicino al rilascio. Ilè stato … L'articolo: “Chiediamo l’approvazione all’Oms” proviene da www.meteoweek.com.

