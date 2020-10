Vaccino Covid, la Russia chiede l'approvazione all'Oms: ecco quali sono gli effetti collaterali (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Vaccino russo potrebbe rappresentare la svolta nella pandemia di coronavirus . Data la situazione la Russia ha chiesto all' Oms un'approvazione di emergenza per il Vaccino 'Sputnik V' prodotto dal ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilrusso potrebbe rappresentare la svolta nella pandemia di coronavirus . Data la situazione laha chiesto all' Oms un'di emergenza per il'Sputnik V' prodotto dal ...

Agenzia_Ansa : La #Russia ha chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 'la registrazione accelerata' del suo #vaccino… - TizianaFerrario : Non avevo previsto l'ondata negazionista.I mezzi di informazione non devono creare confusione dice la virologia… - RobertoBurioni : Le ultime notizie - fatti concreti, non previsioni - appena arrivate da Moderna riguardo allo sviluppo del vaccino… - KatyRemy : @squopellediluna Si può interpretare tutto ciò in chiave statistica e prevedere, a spanne (sono un metalmeccanico i… - LPincia : RT @Letargo6: ALLORA...Tutto il pianeta ha fatto il vaccino e prende supposte, zuccherini... pasticchine..; tutti hanno acquistato computer… -