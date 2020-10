Usa | Descalzi | elezioni ? ' non credo in cambio politica energetica'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - L'esito dellepresidenziali negli Stati Uniti non dovrebbe cambiare "sostanzialmente" laUsa. A sostenerlo è l'ad di Eni, Claudionel corso di un'audizione alla Camera in Commissione Affari esteri, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale. "Le dinamiche di mercato, le dinamiche legate all'occupazione, le dinamiche legate al Covid che ha ridotto la capacità di ripresa difficilmente faranno cambiare lasostanzialmente. Formalmente cambierà qualcosa forse nel ruolo di nuovo pro attivo degli Stati Uniti" nel caso in cui vincesse il candidato democratico Joe Biden, "Però - rileva- ...