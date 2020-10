Usa 2020, hanno già votato 75,6 milioni di statunitensi. Da Corte suprema smacco a Trump (Di giovedì 29 ottobre 2020) I democratici gongolano, I repubblicani che appoggiano Donald Trump incassano: la Corte suprema Usa autorizza il North Carolina, dopo la Pennsylvania, ad accettare i voti che arriveranno per posta per diversi giorni dopo l'Election Day. Questo, mentre sfiora quota 50 milioni il numero dei voti postali già effettuati, secondo i conteggi aggiornati ad oggi. Un dato che preoccupa l'attuale inquilino della Casa Bianca, perchè i voti anticipati proverrebbero più facilmente da chi sostiene il candidato democratico Joe Biden o comunque da chi teme l'epidemia da Covid-19, che Trump ha cercato in tutti i modi di minimizzare. Per il North Carolina, la Corte suprema ha confermato una decisione presa da una Corte federale, che permetteva allo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 ottobre 2020) I democratici gongolano, I repubblicani che appoggiano Donaldincassano: laUsa autorizza il North Carolina, dopo la Pennsylvania, ad accettare i voti che arriveranno per posta per diversi giorni dopo l'Election Day. Questo, mentre sfiora quota 50il numero dei voti postali già effettuati, secondo i conteggi aggiornati ad oggi. Un dato che preoccupa l'attuale inquilino della Casa Bianca, perchè i voti anticipati proverrebbero più facilmente da chi sostiene il candidato democratico Joe Biden o comunque da chi teme l'epidemia da Covid-19, cheha cercato in tutti i modi di minimizzare. Per il North Carolina, laha confermato una decisione presa da unafederale, che permetteva allo ...

