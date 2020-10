Usa 2020, come viaggia il consenso degli sfidanti sulla rete (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci siamo. Mancano ormai poche ore alle elezioni più importanti d’Occidente. E mentre si fermano i sondaggi, i motori della propaganda digitale dei due candidati arrivano a temperature incandescenti. Gli investimenti online per le campagne presidenziali hanno raggiunto la cifra record di oltre 1,34 miliardi di dollari nel biennio 2019-2020. Soltanto negli ultimi mesi Joe Biden ha speso per la sua propaganda su Facebook e Instagram oltre 88mln di dollari, di cui 7 mln di dollari nell’ultima settimana. Un semplice calcolo ci dice che il candidato democratico spende una cosa come un milione di dollari al giorno per sponsorizzare i suoi messaggi via social.Donald Trump ha investito nello stesso periodo oltre 105 mln di dollari, di cui 5 nell’ultima settimana. È interessante monitorare anche dove sono geolocalizzati ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci siamo. Mancano ormai poche ore alle elezioni più importanti d’Occidente. E mentre si fermano i sondaggi, i motori della propaganda digitale dei due candidati arrivano a temperature incandescenti. Gli investimenti online per le campagne presidenziali hanno raggiunto la cifra record di oltre 1,34 miliardi di dollari nel biennio 2019-. Soltanto negli ultimi mesi Joe Biden ha speso per la sua propaganda su Facebook e Instagram oltre 88mln di dollari, di cui 7 mln di dollari nell’ultima settimana. Un semplice calcolo ci dice che il candidato democratico spende una cosaun milione di dollari al giorno per sponsorizzare i suoi messaggi via social.Donald Trump ha investito nello stesso periodo oltre 105 mln di dollari, di cui 5 nell’ultima settimana. È interessante monitorare anche dove sono geolocalizzati ...

