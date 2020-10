Uomini e Donne news, Nicola Vivarelli lascia il programma: ecco il motivo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nicola Vivarelli sarà protagonista delle prossime puntate di Uomini e Donne per via della sua storia con Veronica De Nigris e della conoscenza con la giovanissima Angelica, ma non solo. Mentre questi due flirt prenderanno strade ben precise – e diverse – l’ex corteggiatore di Gemma Galgani annuncerà una decisione destinata a deludere le tantissime fan del 26enne ufficiale della Maria Mercantile. Parlando con le sue corteggiatrici, infatti, Nicola ha spiegato di avere poco tempo per frequentarle e per scrivere loro in quanto è un periodo particolarmente impegnato per lui. Il ragazzo sta infatti studiando e seguendo numerosi così, e la motivazione è che presto partirà. Tornerà infatti ad imbarcarsi, lasciando ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 ottobre 2020)sarà protagonista delle prossime puntate diper via della sua storia con Veronica De Nigris e della conoscenza con la giovanissima Angelica, ma non solo. Mentre questi due flirt prenderanno strade ben precise – e diverse – l’ex corteggiatore di Gemma Galgani annuncerà una decisione destinata a deludere le tantissime fan del 26enne ufficiale della Maria Mercantile. Parlando con le sue corteggiatrici, infatti,ha spiegato di avere poco tempo per frequentarle e per scrivere loro in quanto è un periodo particolarmente impegnato per lui. Il ragazzo sta infatti studiando e seguendo numerosi così, e la motivazione è che presto partirà. Tornerà infatti ad imbarcarsi,ndo ...

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - carlosibilia : Nuove assunzioni in arrivo per i @emergenzavvf Un grosso in bocca al lupo ai 600 che stanno partecipando al concor… - TizianaFerrario : 'Farò ritornare i vostri mariti al lavoro' dice #Trump alle donne nel tentativo di conquistare il loro voto. Ma an… - e_pisano : RT @editoreruggeri: “Donne, è arrivato l’arrotino” sostituito da “Uomini è arrivato il crociato della mezzaluna” - AntoninoLogerfo : RT @PolScorr: #Belarus Scene ormai usuali, in cui persone vengono brutalmente aggredite e rapite Loschi figuri senza uniforme né distinti… -