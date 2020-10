‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 29/10/20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stavo pensando che è più di dieci anni, ormai, che ci sciroppiamo quella Drama Queen di Gemma Galgani (passata, nel tempo, da ‘nonnina con le ballerine e i vestitini a fiorellini’ a ‘showgirl con tubini e tacchi a spillo’ che nemmeno nelle meglio serie tv un’evoluzione del personaggio del genere) che ci straccia i maroni con ‘ste benedette emoSSSioni che prova per chiunque le si pari davanti (mo è il turno di Biagio Di Maro che “da tempo non provavo delle sensazioni così“, e mi sa che le serve una cura di fosforo potente visto che diceva lo stesso prima dell’estate a proposito di Nicola Vivarelli), ed ogni volta che Tina Cipollari la punzecChia – più o meno sadicamente in base agli eventi (che spesso lei intenzionalmente provoca, tra l’altro, tipo oggi quando ha voluto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stavo pensando che è più di dieci anni, ormai, che ci sciroppiamo quella Drama Queen di Gemma Galgani (passata, nel tempo, da ‘nonnina con le ballerine e i vestitini a fiorellini’ a ‘showgirl con tubini e tacchi a spillo’ che nemmeno nelle meglio serie tv un’evoluzione del personaggio del genere) che ci straccia i maroni con ‘ste benedette emoSSSioni che prova per chiunque le si pari davanti (mo è il turno di Biagio Di Maro che “da tempo non provavo delle sensazioni così“, e mi sa che le serve una cura di fosforo potente visto che diceva lo stesso prima dell’estate a proposito di Nicola Vivarelli), ed ogni volta che Tina Cipollari la punzec– più o meno sadicamente in base agli eventi (che spesso lei intenzionalmente provoca, tra l’altro, tipo oggi quando ha voluto ...

