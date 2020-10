Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 29 ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. anticipazioni puntata 29 ottobre 2020 Secondo quanto riporta il sito NewsUeD l’appuntamento di oggi si apre con Gemma che si trova al centro studio per parlare con Biagio. Racconta di un pranzo tra i due ma scopre, poi, che l’uomo ha visto anche Maria e Sabrina. Se con la seconda ha cenato (per poi tornare a Roma la mattina seguente alle 6?), con la prima rivela che il cavaliere l’avrebbe raggiunta in ospedale per la nascita della nipote. La dama non reagisce bene a questo scoperte e dalle anticipazioni sembra che decida di alzarsi e abbandonare lo studio per questa ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.29Secondo quanto riporta il sito NewsUeD l’appuntamento disi apre con Gemma che si trova al centro studio per parlare con Biagio. Racconta di un pranzo tra i due ma scopre, poi, che l’uomo ha visto anche Maria e Sabrina. Se con la seconda ha cenato (per poi tornare a Roma la mattina seguente alle 6?), con la prima rivela che il cavaliere l’avrebbe raggiunta in ospedale per la nascita della nipote. La dama non reagisce bene a questo scoperte e dallesembra che decida di alzarsi e abbandonare lo studio per questa ...

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - carlosibilia : Nuove assunzioni in arrivo per i @emergenzavvf Un grosso in bocca al lupo ai 600 che stanno partecipando al concor… - TizianaFerrario : 'Farò ritornare i vostri mariti al lavoro' dice #Trump alle donne nel tentativo di conquistare il loro voto. Ma an… - __D_M_C__ : @Poquelin_Cleant @Fragment_84 Le personalità diverse dipendono dal carattere. Altrimenti tutte le donne sarebbero u… - 34_liss : RT @rtl1025: ??L’Aforisma di oggi è: “In lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che credono con tes… -