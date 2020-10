Una vita | anticipazioni 30 ottobre | Genoveva cambia atteggiamento

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Unatorna su canale 5 il prossimo 30con un nuovo ed imperdibile episodio. Le vicende riprenderanno dal momento in cuisembrerà aver deciso di lasciare Acacias per sempre. Sarà vero o solo l’ennesimo stratagemma architettato dalla dark lady? In attesa di scoprirlo, nel nuovo episodio spazio a Lolita, la quale accuserà degli strani malesseri. Non si tarderà a scoprire che non è nulla di grave, anche se la moglie di Antonito chiederà a Carmen e Ramon di rimanere ad abitare con lei e il marito. Emilio e Cinta invece, cercheranno un fidanzato per Angelines. Una, spoiler 30finge di essere buona? Le ultime puntate di Unasono state ricche di emozioni, non ultima quella che ha ...