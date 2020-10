Una Vita, anticipazioni 29 ottobre: problemi economici per Fabiana (Di giovedì 29 ottobre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 29 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15 circa? Fabiana rischia di dover chiudere la pensione che gestisce con Servando, ma Ramon e Carmen hanno un piano per aiutare i due amici… Da alcuni anni Fabiana ha preso in gestione una piccola locanda ad Acacias. L’ex domestica ha avviato l’attività insieme a Servando affrontando vari sacrifici. Un guastoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020)“Una”, puntata del 292020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15 circa?rischia di dover chiudere la pensione che gestisce con Servando, ma Ramon e Carmen hanno un piano per aiutare i due amici… Da alcuni anniha preso in gestione una piccola locanda ad Acacias. L’ex domestica ha avviato l’attività insieme a Servando affrontando vari sacrifici. Un guastoArticolo completo: dal blog SoloDonna

