Un velo pietoso sulla Juventus: al Museo J la sacra sindone bianconera con l’immagine del triste Andrea (Di giovedì 29 ottobre 2020) Strepitosa e improvvisa produzione della seteria piemontese con manifattura e immediato smercio di veli pietosi, e straordinario successo del velo pietoso Champions, e gran lavoro degli stenditori veli pietosi che ne stendono uno grande assai dall’Allianz Stadium alla Continassa nella città di Torino nel giorno 28 ottobre dei santissimi Simone e Giuda, ed esposizione straordinaria al Museo J della sacra sindone bianconera con l’immagine sbiadita del triste cristo Andrea, novello cristo bresciano e velato, col sottofondo musicale di tristezza per favore vai via, e piange il telefono, e in paramenti sacri rosa-confetto officia il piacentino Paratici di Borgonovo Val Tidone che sussurra agli arbitri, e il sindaco ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Strepitosa e improvvisa produzione della seteria piemontese con manifattura e immediato smercio di veli pietosi, e straordinario successo delChampions, e gran lavoro degli stenditori veli pietosi che ne stendono uno grande assai dall’Allianz Stadium alla Continassa nella città di Torino nel giorno 28 ottobre dei santissimi Simone e Giuda, ed esposizione straordinaria alJ dellacon l’immagine sbiadita delcristo, novello cristo bresciano e velato, col sottofondo musicale dizza per favore vai via, e piange il telefono, e in paramenti sacri rosa-confetto officia il piacentino Paratici di Borgonovo Val Tidone che sussurra agli arbitri, e il sindaco ...

Un velo pietoso sulla Juventus: al Museo J la sacra sindone bianconera con l'immagine del triste Andrea

Già a marzo si sapeva che la cosa sarebbe andata per le lunghe; stendiamo un velo pietoso su quello che il governo avrebbe dovuto e potuto fare e che non ha fatto. Riapriamo quindi tutto, buttiamo le ...

Nuovo Dpcm. Bernini (FI): “Il Presidente Bonaccini faccia sentire la propria voce con il Governo”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, afferma che alcune restrizioni contenute nel nuovo Dpcm non sono pienamente coerenti tra loro. Bene, mi auguro che, in qualità di preside ...

