Un Posto al Sole, spoiler al 6 novembre: Cosa nasconde Silvia? Un Posto al, anticipazioni dal 2 al 6 novembre. Dopo l'aggressione le cose tra Silvia e Michele si complicano. Alberto trova lavoro e riceve una sorpresa. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 2 al 6 novembre. Dopo l'aggressione le cose tra Silvia e Michele si complicano, con la donna che nasconde un segreto. Al Vulcano Alex e Patrizio litigano per la gerarchia di lavoro. Alberto è costretto a ridimensionare le sue aspettative lavorative e accetta di lavorare per una storica amica di famiglia. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Dopo l'aggressione, Michele e Silvia restano molto scossi e lei sembra celare un segreto.

