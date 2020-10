UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 30 ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 30 ottobre 2020: problemi in casa Saviani! Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha una discussione con la sua amica Ilaria (Greta Berti), mentre Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) partono per Indica, ma… occhio a un brutto imprevisto!Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: AYHAN se ne va! Come reagirà CEYCEY?Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) rientrano dal loro viaggio in Sardegna e subito dovranno avere a che fare con un’inaspettata scoperta! Niko Poggi (Luca Turco) ha ormai deciso di lasciare lo Studio Navarra ma, prevedibilmente, l’intenzione del giovane avvocato si troverà di fronte all’opposizione del padre ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 29 ottobre 2020)di Unalin onda venerdì 30: problemi in casa Saviani! Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha una discussione con la sua amica Ilaria (Greta Berti), mentre Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) partono per Indica, ma… occhio a un brutto imprevisto!Leggi anche: Daydreamer: AYHAN se ne va! Come reagirà CEYCEY?Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) rientrano dal loro viaggio in Sardegna e subito dovranno avere a che fare con un’inaspettata scoperta! Niko Poggi (Luca Turco) ha ormai deciso di lasciare lo Studio Navarra ma, prevedibilmente, l’intenzione del giovane avvocato si troverà di fronte all’opposizione del padre ...

