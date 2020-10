(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Unal, in onda venerdì 30su Rai3 alle 20:45,sembra deciso a lasciare il lavoro:. Unaltorna venerdì 30su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nellesembra più che mai deciso a lasciare il lavoro. Rossella avrà una discussione con Ilaria, Silvia e Michele partiranno per Indica, ma un imprevisto li attenderà lungo il tragitto. Di ritorno dal viaggio in Sardegna, Marina e Fabrizio dovranno fare i conti con un'inaspettata Scoperta. Tra cattive compagnie e problemi personali,sembra ormai aver preso l'irrevocabile ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 30 ottobre 2020: Niko lascerà lo studio? - LinkaTv : E' iniziato Un posto al sole su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #30ottobre - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Anticipazioni Un posto al sole, nuove puntate: spoiler 2-6 novembre Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana. Va in onda con ...Le ambulanze in attesa nell'ospedale vista mare, il racconto della soccorritrice Manuela Vadilonga: "Per andare in bagno dobbiamo farci cateterizzare o andare al mare?" ...