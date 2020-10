Un Posto al Sole, anticipazioni 29 ottobre: Alberto fermerà Clara? (Di giovedì 29 ottobre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 29 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45 circa? Clara, consigliata da Angela, intende lasciare la casa dove vive con Alberto e tornare nel suo vecchio appartamento. Come reagirà Palladini, in preda all’angoscia per la sua disastrosa situazione finanziaria? Niko, che sta andando sempre più sulla cattiva strada frequentando Leonardo, non riesce a gestire laArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni 29 ottobre: Alberto fermerà Clara? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020)“Unal”, puntata del 292020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45 circa?, consigliata da Angela, intende lasciare la casa dove vive cone tornare nel suo vecchio appartamento. Come reagirà Palladini, in preda all’angoscia per la sua disastrosa situazione finanziaria? Niko, che sta andando sempre più sulla cattiva strada frequentando Leonardo, non riesce a gestire laArticolo completo: Unal29fermerà? dal blog SoloDonna

TopMoviie : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - prplbl00n : state zitti cazzo didnt do as well on korean charts come se fossero le canzoni a muoversi da sole si mettono a camm… - irenxcjnhui : RT @treracha: #SEVENTEEN: un posto al sole - jeromeflowers_ : RT @treracha: #SEVENTEEN: un posto al sole -