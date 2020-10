"Un diario fra bloc notes e spartiti, raccontare me stesso mi ha aiutato" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Gli Zen Circus sono "i miei fratelli maggiori" con cui condividere "arte e affetto enormi insieme". E "continueremo a farlo". Ma capita che a volte senti il bisogno di "... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Gli Zen Circus sono "i miei fratelli maggiori" con cui condividere "arte e affetto enormi insieme". E "continueremo a farlo". Ma capita che a volte senti il bisogno di "...

Il nuovo disco solista del rapper s'intitola "Circolo Vizioso" ed è un sincero omaggio a luoghi, persone (e musica) ...

Lamine, dal Senegal a Roma: «Scrivo il mio diario e mi sento italiano»

Lamine non lo chiama diario, lo chiama «pagina mia ... I compagni e i dirigenti del Castelnuovese Calcio, per esempio, che lo hanno voluto fra loro quando la sua vita era nel Centro per migranti di ...

Il nuovo disco solista del rapper s'intitola "Circolo Vizioso" ed è un sincero omaggio a luoghi, persone (e musica) ...