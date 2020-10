Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 20:10 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno giovedì 29 ottobre un record per i contagi da coronavirus in Italia nelle Ultime 24 ore i positivi sono 26831 ieri erano stati 24991 i morti sono 217 ieri 205 questo secondo i dati del Ministero della Salute tra le regioni con il maggior numero di nuovi positivi si mette la Lombardia con 7339 poi la Campania 3103 il Piemonte con 2535 il Veneto con 2109 contatti e latte 1 1995 nuovi positivi e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà delle comunicazioni in aula alla camera mercoledì 4 novembre sulle misure anti covid lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio Seguirà il voto sulle risoluzioni che i gruppi presenteranno oggi il premier la camera ha fatto un appello all’unità e ha difeso le misure ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno giovedì 29 ottobre un record per i contagi da coronavirus in Italia nelle24 ore i positivi sono 26831 ieri erano stati 24991 i morti sono 217 ieri 205 questo secondo i dati del Ministero della Salute tra le regioni con il maggior numero di nuovi positivi si mette la Lombardia con 7339 poi la Campania 3103 il Piemonte con 2535 il Veneto con 2109 contatti e latte 1 1995 nuovi positivi e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà delle comunicazioni in aula alla camera mercoledì 4 novembre sulle misure anti covid lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio Seguirà il voto sulle risoluzioni che i gruppi presenteranno oggi il premier la camera ha fatto un appello all’unità e ha difeso le misure ...

