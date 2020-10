Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 19:10 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Francia sotto attacco oggi giornata drammatica attentato all’arma bianca nei pressi della chiesa di Notre Dame Nizza sale a 3 morti e diversi feriti il bilancio un uomo armato di un arma forse giocatore è stato invece ucciso dalla Polizia ad Avignone nei pressi dell’ospedale psichiatrico non avrebbe tentato di attaccare dei poliziotti in strada ma l’episodio si è poi ha preso non è oggetto di indagini della procura anti-terrorismo anche il consolato francese a Gedda in Arabia Saudita è stato attaccato una guardia è stata ferita da un assalitore esaurita da Francia via Attiva lo Stato d’emergenza attentati è stato fermato l’autore dell’attacco a Nizza riescono fonti di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Francia sotto attacco oggi giornata drammatica attentato all’arma bianca nei pressi della chiesa di Notre Dame Nizza sale a 3 morti e diversi feriti il bilancio un uomo armato di un arma forse giocatore è stato invece ucciso dalla Polizia ad Avignone nei pressi dell’ospedale psichiatrico non avrebbe tentato di attaccare dei poliziotti in strada ma l’episodio si è poi ha preso non è oggetto di indagini della procura anti-terrorismo anche il consolato francese a Gedda in Arabia Saudita è stato attaccato una guardia è stata ferita da un assalitore esaurita da Francia via Attiva lo Stato d’emergenza attentati è stato fermato l’autore dell’attacco a Nizza riescono fonti di ...

