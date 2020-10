Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 18:10 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus primo piano fidati sulle Ultime settimane indicano una rapida crescita il numero di nuovi positivi È preoccupante risulta complesso il tracciamento così il premier Conte nell’informativa la camera in cui dichiara che questo il momento l’unità e difende il dpcm le cui misure assicura sono state messe a punto sulla base delle evidenze scientifiche e non seguendo criteri arbitrari Perché non te questo quadro emergenziale sta determinando una pressione si è sul servizio sanitario le misure adottate si pongono in continuità sul piano di metodo e di merito con quelle adottate dal governo non abbiamo mai concludi sottovalutato la pandemia è la società italiana di cardiologia lancia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus primo piano fidati sullesettimane indicano una rapida crescita il numero di nuovi positivi È preoccupante risulta complesso il tracciamento così il premier Conte nell’informativa la camera in cui dichiara che questo il momento l’unità e difende il dpcm le cui misure assicura sono state messe a punto sulla base delle evidenze scientifiche e non seguendo criteri arbitrari Perché non te questo quadro emergenziale sta determinando una pressione si è sul servizio sanitario le misure adottate si pongono in continuità sul piano di metodo e di merito con quelle adottate dal governo non abbiamo mai concludi sottovalutato la pandemia è la società italiana di cardiologia lancia ...

