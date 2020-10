Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione mia ritrovati l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio Europa e covid oggi vertice europeo sulla pandemia la BCE potrebbe aprire anticipatamente alla nuova ondata di acquisti di debito prevista a dicembre Intanto le nazioni corrono ai ripari la Francia entrerà in lockdown da domani fino al primo dicembre almeno lo ha annunciato ieri sera al presidente Emmanuel Macron parlando Alla nazione resteranno aperte scuole fabbriche frontiere Schengen in Svizzera locali chiusi alle 23 università soltanto on-line in Italia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi riferirà in Parlamento sullemisure del dpcm il premier smentisce su un lockdown nazionale mentre ci sono state ancora manifestazioni e scontri ieri a Verona per esempio violenza ...