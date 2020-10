Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio tra della seconda ondata di covid-19 l’Europa corre ripari Macron presidente francese annuncia lockdown in Francia da domani a dicembre resteranno aperte le scuole le fabbriche frontiere Schengen chiusura anche in Germania più soft in Spagna blocchi regionali in Svizzera locali chiusi alle 23 e università soltanto on-line oggi vertice europeo sulla pandemia la BCE potrebbe aprire anticipatamente alla nuova ondata di acquisti di debito prevista a dicembre oggi informativa di Conte in Parlamento sull’ultimo dpcm con misure anti contagio il premier smentisce su un imminente lockdown Nazionale De Luca presidente della Campania critica quelle del governo come decisioni improvvisate ancora manifestazioni e scontri in tutta Italiaieri sera a un corteo di ...