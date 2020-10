(Di giovedì 29 ottobre 2020) “#IoNonè l’hashtag per tutti iche domani lavoreranno, come ogni giorno”. Così in una nota l’UGL, in meritoindetto per il 30 ottobre dalla rete “per i diritti”, per protestare contro il CCNL. mgg/mrv/red Ugl“Nostrumentalizzazioni” su Il Corriere della Città.

CGILModena : RT @NIdiLCGIL: ??#RIDER Domani, venerdì 30 ottobre, Mobilitazione Nazionale di #RiderXiDiritti: presidi e assemblee in 20 piazze italiane p… - CorriereCitta : Ugl Rider “No allo sciopero, stop strumentalizzazioni” - Italpress : Ugl Rider “No allo sciopero, basta proteste strumentalizzate” - CorriereCitta : Ugl Rider “No allo sciopero, basta proteste strumentalizzate” - NIdiLCGIL : ??#RIDER Domani, venerdì 30 ottobre, Mobilitazione Nazionale di #RiderXiDiritti: presidi e assemblee in 20 piazze i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ugl Rider

SardiniaPost

ROMA (ITALPRESS) – “#IoNonSciopero questo l’hashtag per tutti i rider che domani lavoreranno, come ogni giorno”. Così in una nota l’UGL Rider, in merito allo sciopero indetto per il 30 ottobre dalla ...In piazza Santissima Annunziata e in piazza Santa Croce. E alle 21 manifestazione non autorizzata in piazza Signoria per la quale il sindaco si dice "molto preoccupato" ...