Ufficiale | Emre Belozoglu è il nuovo ds del Fenerbahce

(Di giovedì 29 ottobre 2020), ex giocatore con un passato nell’Inter, è ildirettore sportivo del. Ildirigente aveva lasciato il calcio giocato lo scorso agosto e ora è già pronto a ripartire dicendosi “felice ed orgoglioso” delruolo all’interno del club turco.ha chiuso la carriera con 720 presenze e 81 gol. Con la maglia dell’Inter aveva giocato dal 2001 al 2005, chiudendo con 115 presenze e 5 gol. Başkanımız Ali Koç ve Sportif DirektörümüzBelözoğlu’ndan açıklamalar https://t.co/hvFMGgnuVj pic.twitter.com/cdPZdruC9i — Fenerbahçe SK (@) October 28, 2020 Foto: Twitter ...

